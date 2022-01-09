مران الإسماعيلي - أشعة على قدم فوزي وصادق.. وغياب الثنائي عن معسكر الإسكندرية

الأحد، 09 يناير 2022 - 18:42

كتب : ياسر الشريف

محمد فوزي - حارس الإسماعيلي

عقد الأرجنتينى خوان براون المدير الفنى للإسماعيلى اجتماعا مع محمد مخلوف لاعب وسط الفريق، وذلك على هامش مران الدراويش الذى أقيم اليوم -الأحد- على ملعب عبد الرحمن أنوس.

ويسعى مدرب الإسماعيلي وجهازه المعاون لعقد اجتماعات تحفيزية مستمرة مع اللاعبين لحثهم على التألق وهو ما يصب فى صالح الفريق وينعكس بشكل إيجابي على النتائج.

فى سياق آخر غاب محمد صادق ومحمد فوزى لاعبا الفريق عن المران فى ظل تعرضهما للإصابة، حيث يخضع هذا الثنائى للأشعة مساء اليوم لتحديد موقفهما بشكل نهائى من اللحاق بمباراة سموحة من عدمها.

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وتعرض محمد صادق خلال تقسيمة الأمس لشد فى العضلة الخلفية بينما يعانى محمد فوزى من كدمة بالركبة.

وأعلن مجدي الباز طبيب الفريق غاب الثنائي فوزي وصادق عن معسكر الفريق في الإسكندرية، والذي يستمر حتى 17 يناير، حيث كشف عن طبيعة إصابة الثنائي.

وأصيب فوزي بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما تعرض صادق لمزق بسيط في العضلة الخلفية.

وسيبدأ اللاعبان تنفيذ برنامج علاجي من أجل العودة سريعا إلى الفريق بعد المعسكر.

ويلتقى الإسماعيلى منافسه سموحة مساء الخميس القادم بالإسكندرية، لحساب الجولة الإفتتاحية من عمر بطولة كأس رابطة الأندية فى التى تنطلق فى نسختها الأولى بمشاركة المحليين.

الإسماعيلي محمد فوزي خوان براون
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