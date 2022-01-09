أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الجابون: سنحاول الوصول لأبعد نقطة ..وغياب خماسي أمام جزر القمر

شدد باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون على أن فريقه سيعاني من 5 غيابات في المباراة الأولى مشيرا إلى أنهم سيحاولون الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة.

وتقام بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.

ويلتقي منتخب الجابون مع جزر القمر 10 يناير الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأوقعت القرعة المنتخب الجابوني في المجموعة الأولى إلى جانب فرق الكاميرون وجزر القمر وبوركينا فاسو.

وقال باتريس نوفو مدرب الجابون في المؤتمر الصحفي: "أوباميانج وأربعة لاعبين آخرين سيغيبون عن المباراة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا".

وأضاف "سنحاول أن نتخطى هذه الضربة".

وتابع "نحترم جزر القمر كثيرا ولكننا نعلم أنه يتعين علينا بدء البطولة بشكل جيد. لذلك يجب ألا يقلل جزر القمر من شأننا".

وواصل "مستعدون للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في المنافسة بغض النظر عن الأسماء الكبيرة مثل الجزائر أو نيجيريا أو المغرب".

وتبدأ مباريات البطولة اليوم بمواجهة منتخب الكاميرون المستضيف أمام بوركينا فاسو.