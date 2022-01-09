أمم إفريقيا - مؤتمر جزر القمر: لسنا الحلقة الأضعف ولا نحتاج لاسم كبير.. 5 نقاط هي كل ما نريده

يملك منتخب جزر القمر طموحات مرتفعة في كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، وهو ما أظهره في المؤتمر الصحفي السابق لمباراته الأولى ضد الجابون.

وقال الفاردو بن محمد لاعب المنتخب في المؤتمر الصحفي: "نحن لسنا الحلقة الأضعف. لسنا بحاجة لاسم كبير كي نفوز ولكننا بحاجة لفريق كبير".

وأضاف "نحن نعلم ما يجب علينا توقعه، وبالفريق الذي نملكه يمكننا إحداث المشاكل لهم".

وأوضح "هدفنا ليس الفوز بكل المباريات. نحن ندرك أننا يمكننا التأهل للدور القادم بـ5 نقاط وهذا ما سنركز عليه".

وفي الإطار ذاته قال أمير عبدو مدرب المنتخب: "فريقنا يجب أن يكون متماسكا حتى يستطيع مجاراة أسلوب لعب الجابون الفريد".

ويلعب منتخب جزر القمر في المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا مع غانا والمغرب والجابون.