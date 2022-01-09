مؤتمر مدرب غانا: لا أحد يرشحنا للفوز باللقب.. ونحن هنا لإثبات أنهم على خطأ

الأحد، 09 يناير 2022 - 17:46

كتب : FilGoal

المغرب - غانا

عبر ميلوفان راجيفاتش المدير الفني لمنتخب غانا عن شعوره بارتياح بسبب عدم ترشيح فريقه للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا.

وقال راجيفاتش في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المغرب: "ليس لدينا أي أزمة في معسكر المنتخب حتى الآن، وبالتأكيد الكورونا قد تغير خطط العديد من المنتخبات، وأتمنى الأفضل بالنسبة لنا".

وأضاف "كودوس محمد لم ينضم لمعسكر المنتخب حتى الآن، ولكنه سيلتحق بنا في الأيام القليلة المقبلة أو الأسبوع المقبل وسيساعد الفريق في المباريات".

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وواصل "لا أحد يصنفنا على أننا المرشحون للفوز بهذه البطولة ولكننا هنا لإثبات إنهم على خطأ، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا".

عن الخسارة أمام الجزائر بثلاثية دون رد وديا قبل البطولة أتم تصريحاته قائلا: "المهم هو أنني تمكنت من رؤية فريقي وهو يلعب ووضعت يدي على ما أريده".

من جانبه قال أندري أيو نجم غانا وقائد المنتخب: "عدم الفوز بكأس أمم إفريقيا في السنوات الماضية؟ إنه حظ سيئ وكان من المفترض أن نفوز باللقب".

ويلعب منتخب غانا أمام المغرب في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

غانا الكاميرون كأس أمم إفريقيا
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