مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وغياب طارق حامد.. وتألق الرباعي في التقسيمة

الأحد، 09 يناير 2022 - 17:25

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

خاض لاعبو الزمالك تقسيمة طول الملعب أشبه بالمباراة الودية بين اللاعبين خلال تدريب اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وحرص كارتيرون ومدحت عبد النادي على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وتصحيح الأخطاء بينما تولى أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد إدارتها تحكيميا.

وشهدت التقسيمة تألق كل من مصطفى فتحي وأيمن حفني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ورزاق سيسيه.

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وخاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، في إطار استعدادات الفريق لبطولة كأس الرابطة.

وحصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق وإسلام جابر لاعب الوسط على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد، لإصابتهما بنزلة برد.

وأدى طارق حامد لاعب الوسط تدريبات تأهيلية وبدنية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، في إطار استعدادات الفريق لبطولة كأس الرابطة.

ولم يشارك طارق حامد في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من التدريبات التأهيلية.

وخاض عمر السعيد مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، في إطار استعدادات الفريق لبطولة كأس الرابطة.

وخاض السعيد تدريباته التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالنادي.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية بمجمع الصالات بمقر القلعة البيضاء، تحت إشراف الجهاز الفني قبل بدء التدريبات الجماعية على ملعب النادي.

وجدد الزمالك تعاقده مع محمد عبد الشافي ليستمر مع الفريق حتى 2024.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الزمالك في المجموعة الثالثة مع فرق فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

وسيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم 14 يناير الجاري.

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