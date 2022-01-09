تشكيل أمم إفريقيا – اختيارات نارية لـ الكاميرون.. وتراوري ومهاجم الداخلية السابق يقودان بوركينا فاسو

الأحد، 09 يناير 2022 - 17:08

كتب : FilGoal

منتخب الكاميرون

يجلس إريك ماكسيم تشوبو موتينج على دكة الكاميرون في مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا، التي يخوضها الأسود ضد خيول بوركينا فاسو.

ولكن رغم ذلك، يدخل الكاميرون بتشكيل ناري يضم فينسنت أبو بكر مهاجم النصر السعودي وكارل توكو إيكامبي مهاجم ليون، وأندريه أونانا حارس أياكس الحالي وإنتر ميلان المقبل.

وضم تشكيل الكاميرون..

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حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: كولينز فاي - ميشيل نجاديو نجادجي – جيروم أونجويني – نوهو تولو - مومي نجامليو

الوسط: أندريه فرانك زامبو أنجويسا – جويت أوم – مالونج كوندي

الهجوم: فينسنت أبو بكر – كارل توكو إيكامبي

ومن جهته، أعلن منتخب بوركينا فاسو عن تشكيل فريقه، والذي يقوده ثلاثي هجومي يترأسه بيرتراند تراوري مهاجم أستون فيلا، بمعاونة فيسال تابسوبا وسيريل بايالا، مهاجم نادي الداخلية السابق وأجاكسيو الفرنسي الحالي.

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: إيسا كابوري – إيسوفو دايو – ستيف ياجو – باتريك مالو

الوسط: بلاتي توريه – جوزتافو سانجاري – آداما جويرا

الهجوم: بيرتراند تراوري – فيسال تابسوبا – سيريل بايالا

الكاميرون بوركينا فاسو كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
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