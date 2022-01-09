رئيس إيسترن كومباني يكشف عن لاعبين تعاقد معهم الفريق.. وخطة التدعيم في يناير

الأحد، 09 يناير 2022 - 16:36

كتب : FilGoal

إيسترن كومباني ضد المقاولون العرب

كشف نصر عبد العزيز رئيس نادي إيسترن كومباني عن خطة الإدارة لدعم الفريق خلال شهر يناير الحالي.

وقال عبد العزيز في تصريحات عبر إذاعة ميجا إف إم: "في الفترة الحالية نتابع عددا من اللاعبين ونختار ما يناسبنا فنيا وماديا ولكن لن نضم 11 لاعب كما يتردد فهذا يعادل فريقه بأكمله، نحن شركة قطاع عام ودائما ما نقارن أنفسنا بغزل المحلة".

واستمر "أمامنا فرصة لضم لاعبين مميزين في الفترة القادمة سواء من الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا".

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وتابع "تعاقدنا مع محمود البدري من الإسماعيلي، وأحمد أوفا من سيراميكا كليوباترا وهناك أكثر من اسم مطروح علينا وعلى المدير الفني علاء عبد العال".

وشدد "نفكر في ضم رجب بكار ورجب عمران وننتظر رد الاتحاد السكندري بشأن رغبتنا في ضم اللاعب كريم يحيي".

وأضاف "وتواصلنا بالفعل مع الأهلي بشأن ضم الثنائي الشاب محمد أشرف ومحمد نصير، وتنتظر الإدارة موقف الأول من المشاركة في كأس الرابطة وننتظر الرد خلال 48 ساعة تمهيدا للتفاوض".

وأوضح "لدينا سقف مالي معين للرواتب ونحن شركة غنية بالفعل وثاني مورد للدولة بعد قناة السويس".

وأتم "تواصلنا أيضا مع مسؤولي الزمالك ولكن هناك صعوبة في ضم أي من لاعبيه بسبب أزمة وقف القيد بالنادي ورغبته في الاحتفاظ بكل قوته الضاربه سواء الفريق الأول أو النشائين".

ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة فيوتشر في الجولة الافتتاحية من كأس الرابطة المصرية يوم الأربعاء 12 يناير.

وأوقعت القرعة إيسترن كومباني في المجموعة الأولى بجانب كل من فيوتشر، وبيراميدز، ومصر للمقاصة، والاتحاد السكندري، والمصري.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطة واحدة بعد مرور 8 جولات.

نصر عبد العزيز إيسترن كومباني
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