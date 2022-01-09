نهاية افتتاح كأس إفريقيا 2021

تابع مباشرة مع FilGoal.com حفل افتتاح كأس إفريقيا 2021 في الكاميرون.

النسخة 33 من البطولة القارية العريقة تنطلق اليوم وأول مباراة تبدأ الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة وتلعب فيهغا الكاميرون ضد بوركينا فاسو.

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4:54: بداية الحفل في أرضية ملعب أولمبي

4:51: 500 شاب من الكاميرون سيقدمون حفل الافتتاح في ملعب أولمبي

4:47: كلمة بول بيا رئيس الكاميرون

4:41: باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يلقي كلمته الآن. يوجه شكره بشدة إلى الكاميرون وشعبها، والرئيس بول بيا، وكذلك جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

4:32: عرض عسكري في ملعب أولمبي والمجندون يغادرون أرضية الملعب قبل دقائق من انطلاق الحفل

4:20: حضور بول بيا رئيس الكاميرون. طاف حول الملعب في سيارة قبل أن يصعد لمقعده في المقصورة رفقة زوجته

غرف الملابس جاهزة لمباراة الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو

حضور جماهيري كبير في الملعب الذي يتسع إلى 60 ألف مقعد

انطلاق الحفل في ملعب أولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، شاهد مباشرة