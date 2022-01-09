رابطة الأندية: الدرع الجديد للدوري سيُصمم في إنجلترا.. ومباراة الأهلي لن تؤجل

قال ثروت سويلم نائب رئيس رابطة الأندية إن الدرع الجديد للدوري المصري الممتاز سيصمم في إنجلترا.

وقال سويلم عبر إذاعة ميجا.إف.إم:"قررنا عمل تصميم جديد للدرع في إنجلترا، مثلما تم عمل تصميم وشكل جديد لكأس الرابطة".

وأضاف "المسؤولون عن تصميم كأس العرب هم نفس الأشخاص الذين سيصممون كأس الرابطة ودرع الدوري".

وبسؤاله عن الإصابات بفيروس كورونا في الأهلي قبل مباراة الجونة يوم الخميس في كأس الرابطة، رد قائلا:"ما يسري على الدوري يسري على كأس الرابطة".

وأردف "المصري خاض مباراة ولديه العديد من الغيابات بسبب كورونا، لا نية لتأجيل مباراة الأهلي".

وأتم "هناك اتجاه لزيادة عدد الجماهير بعد كأس إفريقيا، لكن إصابات كورونا ستكون العائق الوحيد بعد موافقة الجهات الأمنية".

وتنطلق كأس الرابطة يوم الأربعاء بثلاث مباريات في المجموعة الأولى.

ثم يلعب الأهلي يوم الخميس ضد الجونة في المجموعة الثانية.