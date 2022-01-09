سفير مصر في الكاميرون: محمد صلاح لم يجلب حارسا شخصيا

الأحد، 09 يناير 2022 - 16:06

كتب : حامد وجدي

محمد صلاح - مصر وليبيا

شدد مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون أن محمد صلاح نجم الفراعنة لم يصطحب حارسا شخصيا لحمايته أثناء المشاركة في كأس إفريقيا 2021.

وقال المليجي عبر إذاعة ميجا.إف.إم:"محمد صلاح شخص عظيم وعلى خلق كبير، العاملون في المطار اصطحبوا أطفالهم من أجل التصوير مع محمد صلاح ولم يرفض التصوير نهائيا".

وأضاف "هناك إجراءات مشددة لتأمين البعثة، لكن محمد صلاح لم يصطحب حارسا شخصيا كما حدث في أنجولا".

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واختتم حديثه "الجميع ملتزم بإجراءات كورونا ومحمد صلاح رفض التصوير معي بدون كمامة".

ووصل صلاح ضمن بعثة مصر إلى الكاميرون يوم السبت استعدادا للمشاركة في النسخة 33 من البطولة القارية.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته ضد نيجيريا يوم الثلاثاء.

ثم يواجه غينيا بيساو والسودان في 15 و19 يناير على الترتيب.

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