ماني يوجه رسالة إلى محمد صلاح: أنتظرك في نهائي أمم إفريقيا

وجه ساديو ماني نجم منتخب السنغال رسالة إلى زميليه في ليفربول، محمد صلاح قائد منتخب مصر ونابي كيتا لاعب وسط غينيا قبل ساعات من انطلاق بطولة أمم إفريقيا.

ساديو ماني النادي : ليفربول محمد صلاح النادي : ليفربول

وتنطلق البطولة الإفريقية في الكاميرون بمشاركة ثلاثي ليفربول ونجوم القارة السمراء.

وقال ماني خلال مقطع مصور نشرته حسابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "سأوجه رسالة خاصة للصديقين محمد صلاح ونابي كيتا".

وأضاف "لسوء الحظ لا يمكنني ملاقاة فريقين في نهائي كأس أمم إفريقيا، ولا أعرف من اختار".

وأكمل "لا أعلم إذا كان اللقب سيذهب لمصر أم للسنغال، أتوقع الفوز 1-0".

ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الرابعة مع نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

فيما تتواجد السنغال وغينيا في المجموعة الثانية مع زيمبابوي ومالاوي.

وتقام بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

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