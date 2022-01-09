في الجول يكشف – مهاجم دولي سابق وثنائي الأهلي.. خريطة تعاقدات إيسترن كومباني من أجل البقاء

الأحد، 09 يناير 2022 - 15:56

كتب : حامد وجدي

أحمد شريف مع فاركو أمام إيسترن كومباني

كشف مصدر بنادي إيسترن كومباني عن خريطة تعاقدات النادي في يناير الجاري، والتي تنتوي التعاقد مع 11 لاعب.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "اتفقنا مع نادي إنبي، ومهاجمه أحمد جمعة، للانضمام في يناير".

وسبق لمهاجم المصري السابق اللعب بقميص منتخب مصر في 3 مباريات، ويبلغ من العمر 33 عاما.

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وأوضح "كذلك، تواصل مسئولي النادي مع مسؤولي الأهلي وتم الاتفاق على كل الأمور المادية بين ثنائي الأهلي محمد أشرف الظهير الأيسر ومحمد نصير صانع الألعاب".

وشدد "كما تم التعاقد مع محمود البدرى لاعب فريق الإسماعيلي، وكريم يحيي لاعب الاتحاد السكندري".

وأكمل "كما نجح النادي في استعادة لاعب الفريق السابق أحمد اوفا من سيراميكا كليوباترا، وتم الاتفاق على التعاقد مع رجب عمران ومحمد توني ثنائي كليوباترا أيضا".

وأتم "ونجح النادي في التعاقد مع ثنائي القناة أحمد حمزاوي ومحمد صالح كما تم التعاقد مع أحمد عبد الرسول لاعب بتروجت".

ويتجمد رصيد إيسترن كومباني عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير بعد 8 هزائم من 8 مباريات.

إيسترن كومباني في الدوري
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