ميلان إلى الصدارة مؤقتا بثلاثية في فينيسيا

الأحد، 09 يناير 2022 - 15:37

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

فاز ميلان على فينيسيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

سجل ثلاثية ميلان كل من زلاتان إبراهيموفيتش وثيو هيرنانديز.

تقدم إبراهيموفيتش لميلان مبكرا في الدقيقة الثانية بعد انطلاقة رائعة من رافاييل لياو الذي مرر الكرة داخل منطقة الجزاء لإبراهيموفيتش الذي أنهى الكرة في المرمى.

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وفي الشوط الثاني أضاف ثيو هيرنانديز الهدف الثاني بعد انطلاقة من الناحية اليسرى ليسدد الكرة بقوة في الزاوية الضيقة للحارس روميرو.

وفي الدقيقة الـ 58 كاد ثيو أن يسجل الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن المدافع مايكل سفوبودا أخرج الكرة بيده من على خط المرمى ليحتسب الحكم ركلة جزاء ويعطيه بطاقة حمراء.

وترجم ثيو هيرنانديز بنفسه ركلة الجزاء بنجاح بتسديدة قوية على يسار روميرو مسجلا الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة.

بذلك الفوز ارتفع رصيد ميلان للنقطة الـ 48 في المركز الأول مؤقتا بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الذي يتبقى له مباراتان، بينما توقف رصيد فينيسيا عند النقطة الـ 17 في المركز الـ 16.

ميلان فينيسيا الدوري الإيطالي
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