ضربة جديدة لـ تشافي.. برشلونة يعلن مدة غياب إريك جارسيا

الأحد، 09 يناير 2022 - 15:11

كتب : FilGoal

إريك جارسيا

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي عن مدة غياب إريك جارسيا لاعب الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام غرناطة.

وأشار النادي في بيانه إلى أن جارسيا سيغيب نحو خمسة أسابيع بسبب الإصابة في أوتار الركبة اليمنى.

وكان جارسيا قد تعرض للإصابة خلال مباراة غرناطة والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتم استبداله في الدقيقة الـ 54 بكليمون لونجليه.

أخبار متعلقة
إصابة مدافع ليفربول بفيروس كورونا مران الأهلي – تصعيد 5 ناشئين.. وتقسيمة بين اللاعبين كوكا يشارك في هزيمة كونيا سبور وابتعاده عن الصدارة تشكيل أمم إفريقيا – في غياب بيكلي وقبل المباراة بـ 6 ساعات.. ثلاثي هجومي لـ إثيوبيا ضد كاب فيردي

وسيغيب جارسيا عن رحلة الفريق إلى السعودية من أجل خوض قبل نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ويحتل برشلونة حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن الوصول إلى المربع الذهبي.

إريك جارسيا برشلونة
نرشح لكم
بنزيمة: فخور بوصولي إلى الهدف رقم 301 مع أفضل فريق في العالم في ليلة تاريخية لـ بنزيمة.. ريال مدريد يعود للانتصارات برباعية على فالنسيا فالنسيا عن ركلة جزاء كاسيميرو: السرقة في مدريد أصبحت أمرا متكررا.. وبيكيه يرد بوسكيتس: طرد جافي عقد الأمور.. وسيكون لدينا المزيد من الخيارات أمام ريال مدريد
أخر الأخبار
في الجول يكشف – مهاجم دولي سابق وثنائي الأهلي.. خريطة تعاقدات إيسترن كومباني من أجل البقاء 3 دقيقة | الدوري المصري
32 نجما مصريا دخلوا التشكيلات المثالية للنسخ السابقة من كأس إفريقيا 4 دقيقة | تقرير في الجول
ميلان إلى الصدارة مؤقتا بثلاثية في فينيسيا 22 دقيقة | الدوري الإيطالي
ضربة جديدة لـ تشافي.. برشلونة يعلن مدة غياب إريك جارسيا 48 دقيقة | الدوري الإسباني
إصابة مدافع ليفربول بفيروس كورونا 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – تصعيد 5 ناشئين.. وتقسيمة بين اللاعبين 55 دقيقة | مصر
كوكا يشارك في هزيمة كونيا سبور وابتعاده عن الصدارة ساعة | المحترفون
تشكيل أمم إفريقيا – في غياب بيكلي وقبل المباراة بـ 6 ساعات.. ثلاثي هجومي لـ إثيوبيا ضد كاب فيردي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي