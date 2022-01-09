ضربة جديدة لـ تشافي.. برشلونة يعلن مدة غياب إريك جارسيا

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي عن مدة غياب إريك جارسيا لاعب الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام غرناطة.

وأشار النادي في بيانه إلى أن جارسيا سيغيب نحو خمسة أسابيع بسبب الإصابة في أوتار الركبة اليمنى.

وكان جارسيا قد تعرض للإصابة خلال مباراة غرناطة والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتم استبداله في الدقيقة الـ 54 بكليمون لونجليه.

وسيغيب جارسيا عن رحلة الفريق إلى السعودية من أجل خوض قبل نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ويحتل برشلونة حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن الوصول إلى المربع الذهبي.