مران الأهلي – تصعيد 5 ناشئين.. وتقسيمة بين اللاعبين

صعد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي 5 ناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق اليوم الأحد.

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة كل من؛ أحمد سيد غريب من مواليد 2002، وأحمد أشرف مواليد2001، ومحمد مغربي مواليد 2001 ومحمد ياسر مواليد2001، ومحمد أحمد (شرقية) مواليد 2003 بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

وعقد موسيماني اجتماعا مع اللاعبين حرص خلاله على الحديث عن الاستعداد للمرحلة المقبلة ومواجهة الجونة وبطولة كأس رابطة الأندية المصرية في ظل الغيابات التي يشهدها الفريق.

وأدى لاعبو الأهلي فقرة تدريبات بدنية مكثفة قبل انطلاق المران الجماعي تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وقبل المران، عقد موسيماني اجتماعا مطولا مع لاعبي الفريق والجهاز الفني، حيث حرص الجنوب إفريقي خلال الاجتماع على الحديث مع لاعبيه عن الاستعداد لمواجهة الجونة وبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في ظل الغيابات التي يشهدها الفريق في الفترة الحالية.

فيما قاد يانكون ميشيل مدرب الحراس فقرات تدريبية متنوعة للثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء بشكل منفرد على هامش المران الجماعي.

واختتم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، فقرات المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين شهدت حماسا كبيرا من الجميع.

وحرص عبد الحفيظ على الاجتماع بالجهاز الفني لمتابعة كافة الامور الإدارية اللازمة خلال الفترة المقبلة وكذلك مناقشة المدير الفني وأعضاء الجهاز في بعض الأمور.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة قد أعلن إيجابية المسحة الطبية التي أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس السبت.

وجاءت نتيجة مسحة الخماسي؛ ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر إيجابية وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج أسوار النادي.

فيما يخضع الثلاثي طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة ومحمد فخري لمسحة طبية جديدة غدا لتحديد موقفهم من اللحاق بالتدريبات الجماعية ومباريات الفريق.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.