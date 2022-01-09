كوكا يشارك في هزيمة كونيا سبور وابتعاده عن الصدارة

الأحد، 09 يناير 2022 - 14:46

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

فاز سيفا سبور على كونيا سبور بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 20 من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حسن كوكا مع كونيا سبور بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة الـ 63 بدلا من كونراد ميتشالاك.

وسجل ليكي جيمس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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بذلك الفوز ارتفع رصيد سيفاسبور للنقطة الـ 29 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد كونياسبور عند النقطة الـ 39 في المركز الثاني بفارق تسع نقاط عن المتصدر طرابزون سبور.

كوكا شارك في مباراته رقم 19 مع كونياسبور هذا الموسم، وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين.

كونيا سبور سيفاس سبور أحمد حسن كوكا
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