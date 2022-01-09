مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: عروض محلية لثلاثي الفريق.. وطلبنا المبادلة

كشف مصدر بالإسماعيلي، عن تلقي النادي لعروض محلية لثلاثي الفريق، الجناح محمد الشامي ولاعبي الوسط محمود عبد العاطي "دونجا" وعمر الوحش.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com أن النادي في إطار دراسة تلك العروض، واستطلاع رأي الجهاز الفني واللجنة الفنية.

وأكمل "الرأي النهائي لن يتحدد إلا بعد الانتهاء من استكمال خطة التدعيمات في يناير الجاري".

وأردف المصدر، بأن الاتحاد السكندري والمقاولون طلبا الشامي، فيما طلب ذئاب الجبل دونجا كذلك.

فيما تلقى النادي عرضا من الجونة لضم عمر الوحش.

وطرح الإسماعيلي فكرة مبادلة هؤلاء اللاعبين، مثل ترك الشامي للاتحاد في مقابل الحصول على الظهير الأيسر السيد سالم، مع مبلغ مالي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة يوم الخميس في كأس الرابطة.