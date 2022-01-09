طبيب الأهلي يذكر الفريق بالإرشادات الطبية.. ومسحة جديدة لـ طاهر وربيعة وفخري

الأحد، 09 يناير 2022 - 14:17

كتب : حسام نور الدين

الأهلي يفوز وديا على منية سمنود - طاهر محمد

حرص أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي على تنبيه الفريق بالإرشادات الطبية قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأحد.

وذلك بعد إصابة الخماسي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل "كوكا" وأحمد عبد القادر بفيروس كورونا.

وكشف أبو عبلة أن الثلاثي طاهر محمد ورامي ربيعة ومحمد فخري سيخضعون لمسحة طبية جديدة.

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وقال إن بقية اللاعبين الذين خضعوا لمسحة طبية في النادي يوم السبت جاءت عيناتهم سلبية.

واستأنف الأهلي تدريباته يوم السبت استعدادا لمواجهة الجونة يوم الخميس في الجولة الأولى من كأس الرابطة.

وقد يغيب الخماسي المصاب بكورونا عن المباراة مما يضع الأهلي في أزمة في ظل افتقاده لتسعة لاعبين آخرين بسبب مشاركتهم في كأس إفريقيا 2021.

وسيشارك الأهلي في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.

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