والد حازم أمام: أمنية نجلي أن ينهي مسيرته بقميص الزمالك

الأحد، 09 يناير 2022 - 14:01

كتب : FilGoal

حازم إمام - الزمالك - وادي دجلة

تحدث محمد إمام والد حازم إمام لاعب الزمالك عن رغبة إبنه في تمديد تعاقده مع النادي وإنهاء مسيرته داخل جدران القلعة البيضاء.

حازم إمام

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال إمام في تصريحات عبر قناة الزمالك: "حازم بدأ مسيرته في الزمالك وهو عمره 6 سنوات وحاليا عمره 33 وأمنية حياته أن ينهي مسيرته في الزمالك بغض النظر عن أي عروض".

واستمر "مع احترامي لجميع الأندية الأخرى ولكن نادي الزمالك شيء مختلف تماما والخروج منه صعب جدا".

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وشدد "لم يتحدث أي شخص مع حازم من أجل تمديد تعاقده ولكن اعتقد أن السبب هو أن المسؤولين يعرفون من هو اللاعب المتمسك بالنادي ويتركوه إلى النهاية لأن الأمر سهل بالنسبة إلينا".

وينتهي تعاقد حازم مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني خلال الفترة الحالية.

حازم إمام كان قد شارك مع الزمالك في خمسة مباريات من بداية الموسم الحالي.

حازم إمام الزمالك، حازم إمام
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