تعرف على لاعبي الأهلي المتاحين لمواجهة الجونة في كأس الرابطة

الأحد، 09 يناير 2022 - 13:28

كتب : FilGoal

الأهلي - موسيماني - كهربا - محمد محمود - ميكيسون

يتعرض الأهلي لنقص حاد في صفوفه، بعد إصابة خماسي الفريق ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل "كوكا" وأحمد عبد القادر بفيروس كورونا، قبل مواجهة الجونة في كأس الرابطة يوم الخميس المقبل.

ولا يتوفر للأهلي، بعد الاستدعاءات الدولية خلال كأس أمم إفريقيا، وإصابات كورونا، سوى 19 لاعبا، منهم 3 حراس.

وهؤلاء اللاعبون هم..

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حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: رامي ربيعة – محمود وحيد – محمد هاني – كريم فؤاد

الوسط: عمار حمدي – محمد محمود – محمد مجدي "أفشة" – وليد سليمان – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن (في مرحلة التعافي من الإصابة) - حسين الشحات – محمد فخري – صالح نصر – زياد طارق

الهجوم: حسام حسن – أحمد سيد غريب

واستأنف الأهلي تدريباته يوم السبت استعدادا لمواجهة الجونة يوم الخميس في الجولة الأولى من كأس الرابطة.

وسيشارك الأهلي في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.

الأهلي الجونة كأس الرابطة
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