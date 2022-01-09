مدرب المغرب يكشف وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوف فريقه

أعلن وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف فريقه قبل يوم مواجهة غانا في كأس الأمم الإفريقية.

ويستهل أسود الأطلس مشوارهم في البطولة بمواجهة غانا يوم الإثنين.

وقال خليلوزيتش في مؤتمر صحفي يوم الأحد: "هناك إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق".

وتحوم الشكوك حول إصابة الثلاثي أيوب الكعبي وريان مايي ومنير الحدادي بسبب الغياب عن مران السبت.

وأضاف "علينا أن نكون متفائلين، هناك منتخبات ذات مستوى عال فرديا وجماعيا وتبحث عن الانتصار، ومن بين هؤلاء المغرب الذي جاء إلى هنا من أجل اللقب".

وأكمل "استعدينا بشكل جيد، غير أن هنالك بعض المشاكل، فيروس كورونا وبعض الإصابات، المنتخبات التي نجت من هذه المطبات ستكون حظوظها أوفر".

وأتم "أظن أن هذا الجيل سيقدم شيئا كبيرا للمغرب، أنا واثق من ذلك، ومباراتنا أمام غانا ستكون مهمة جدا لباقي مشوارنا في المسابقة".

المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة الثالثة مع غانا والجابون وجزر القمر.

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