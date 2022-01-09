مدرب المغرب يكشف وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوف فريقه

الأحد، 09 يناير 2022 - 13:23

كتب : FilGoal

المغرب كأس العرب

أعلن وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف فريقه قبل يوم مواجهة غانا في كأس الأمم الإفريقية.

ويستهل أسود الأطلس مشوارهم في البطولة بمواجهة غانا يوم الإثنين.

وقال خليلوزيتش في مؤتمر صحفي يوم الأحد: "هناك إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق".

أخبار متعلقة
أحمد موسى: نيجيريا ستتوج باللقب في هذه الحالة إيتو: الكرة الإفريقية ستتألق بشكل لم يسبق له مثيل تعرف على كل القنوات الناقلة لبطولة أمم إفريقيا حول العالم

وتحوم الشكوك حول إصابة الثلاثي أيوب الكعبي وريان مايي ومنير الحدادي بسبب الغياب عن مران السبت.

وأضاف "علينا أن نكون متفائلين، هناك منتخبات ذات مستوى عال فرديا وجماعيا وتبحث عن الانتصار، ومن بين هؤلاء المغرب الذي جاء إلى هنا من أجل اللقب".

وأكمل "استعدينا بشكل جيد، غير أن هنالك بعض المشاكل، فيروس كورونا وبعض الإصابات، المنتخبات التي نجت من هذه المطبات ستكون حظوظها أوفر".

وأتم "أظن أن هذا الجيل سيقدم شيئا كبيرا للمغرب، أنا واثق من ذلك، ومباراتنا أمام غانا ستكون مهمة جدا لباقي مشوارنا في المسابقة".

المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة الثالثة مع غانا والجابون وجزر القمر.

المغرب كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
تشكيل أمم إفريقيا – في غياب بيكلي وقبل المباراة بـ 6 ساعات.. ثلاثي هجومي لـ إثيوبيا ضد كاب فيردي محمد صلاح القائد رقم 19 لـ منتخب مصر في كأس إفريقيا الدوري المصري رابع بطولة يمثلها لاعبون في كأس إفريقيا أحمد موسى: نيجيريا ستتوج باللقب في هذه الحالة
أخر الأخبار
ضربة جديدة لـ تشافي.. برشلونة يعلن مدة غياب إريك جارسيا 24 دقيقة | الدوري الإسباني
إصابة مدافع ليفربول بفيروس كورونا 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – تصعيد 5 ناشئين.. وتقسيمة بين اللاعبين 32 دقيقة | مصر
كوكا يشارك في هزيمة كونيا سبور وابتعاده عن الصدارة 50 دقيقة | المحترفون
تشكيل أمم إفريقيا – في غياب بيكلي وقبل المباراة بـ 6 ساعات.. ثلاثي هجومي لـ إثيوبيا ضد كاب فيردي 54 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: عروض محلية لثلاثي الفريق.. وطلبنا المبادلة ساعة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يذكر الفريق بالإرشادات الطبية.. ومسحة جديدة لـ طاهر وربيعة وفخري ساعة | مصر
شفاء يورجن كلوب من فيروس كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي