الأهلي يعلن إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا

الأحد، 09 يناير 2022 - 13:08

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أعلن الأهلي اليوم الأحد إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا.

واللاعبون هم ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل "كوكا" وأحمد عبد القادر.

وخضع الخماسي، مع لاعبين إثنين آخرين، لمسحات طبية خارج النادي يوم السبت بعد ظهور أعراض البرد عليهم وعدم تدربهم مع بقية الفريق.

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وأكد أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عبر موقع ناديه الرسمي أن اللاعبين الخمسة تحت ملاحظة مستمرة ويخضعون لبروتوكول علاجي.

واستأنف الأهلي تدريباته يوم السبت استعدادا لمواجهة الجونة يوم الخميس في الجولة الأولى من كأس الرابطة.

وقد يغيب الخماسي عن المباراة مما يضع الأهلي في أزمة في ظل افتقاده لتسعة لاعبين آخرين بسبب مشاركتهم في كأس إفريقيا 2021.

وسيشارك الأهلي في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.

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