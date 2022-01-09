أحمد موسى: نيجيريا ستتوج باللقب في هذه الحالة

يؤمن أحمد موسى نجم منتخب نيجيريا بقدرة فريقه على التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق يوم الأحد في الكاميرون.

ويبدأ منتخب نيجيريا مشواره بلقاء مصر يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

وقال موسى في تصريحات نشرها موقع allnigeriasoccer: "نحن نعلم ما ينتظرنا، لأن هذه البطولة عندما نفوز بها سيكون لها تأثير كبير للغاية على بلادنا".

وأضاف مهاجم فاتح كاراجومرك التركي "بالتأكيد نحن جاهزون، ونعرف ما يمكننا القيام به".

وتابع "إذا بذلنا قصارى جهدنا، فإننا نعلم أنه يمكننا الفوز بالبطولة إن شاء الله".

وتتواجد نيجيريا في مجموعة واحدة مع مصر والسودان وغينيا بيساو.

سيظهر موسى في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة بعد أن ساعد بلاده في الفوز باللقب عام 2013 واحتلال المركز الثالث في النسخة الأخيرة في مصر قبل 3 سنوات.

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