نهاية الأزمة.. اللجنة الأولمبية تعتمد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس الأهلي

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي، مسدلة الستار على الأزمة التي اندلعت بعد انتخابات الأهلي الشهر الماضي.

وبالتالي، اعتمدت اللجنة الأولمبية مجلس إدارة الأهلي بكامل هيئته متضمنا العامري فاروق.

وفي وقت سابق، أصدر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قراره الوزاري بعودة العامري فاروق لمجلس إدارة الأهلي، كنائب لرئيسه محمود الخطيب.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت إلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات الأهلي بعدم إعلان العامري فاروق فائزا بمنصب نائب الرئيس.

وكان العامري فاروق قد عٌرض على الجمعية العمومية للموافقة على فوزه بالتزكية والتي وافقت بعد حصوله على 19 ألف صوت خلال الانتخابات التي أقيمت يوم 26 نوفمبر الماضي.

وكان محمود الخطيب قد فاز بانتخابات رئاسة الأهلي للدورة الثاني برفقة قائمته بالكامل.