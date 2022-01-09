إيتو: الكرة الإفريقية ستتألق بشكل لم يسبق له مثيل

يتوقع صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أن تنجح بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها بلاده بشكل لم يسبق مثيل.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وقال إيتو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بعد ما يقرب من 3 سنوات منذ آخر مرة اجتمع فيها أكبر لاعبي إفريقيا على أرض الملعب، أصبحنا أخيرا جاهزين لكأس الأمم الأفريقية 2021".

وأضاف "لم يكن الأمر سهلا، لكن بفضل فريق لا يصدق من المحترفين المخضرمين والمتحمسين، ستتألق كرة القدم الإفريقية بشكل لم يسبق له مثيل".

وتنطلق البطولة بلقاء الكاميرون وبوركينا فاسو مساء الأحد.

After nearly three years since Africa's biggest players last came together on the football pitch, we’re finally ready for #AFCON2021. It has not been easy, but thanks to an incredible team of seasoned and passionate professionals, African football will shine like never before. pic.twitter.com/GR4csSwuOQ — Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) January 9, 2022

البطولة كانت معرضة للتأجيل أو الإلغاء خلال الأسابيع الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا من جهة ورفض الأندية الأوروبية التخلي عن لاعبيها للبطولة التي تقام في منتصف الموسم.

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