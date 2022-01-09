إيتو: الكرة الإفريقية ستتألق بشكل لم يسبق له مثيل

الأحد، 09 يناير 2022 - 12:12

كتب : FilGoal

صامويل إيتو - كأس أمم إفريقيا 2019 - أمم إفريقيا

يتوقع صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أن تنجح بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها بلاده بشكل لم يسبق مثيل.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وقال إيتو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بعد ما يقرب من 3 سنوات منذ آخر مرة اجتمع فيها أكبر لاعبي إفريقيا على أرض الملعب، أصبحنا أخيرا جاهزين لكأس الأمم الأفريقية 2021".

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وأضاف "لم يكن الأمر سهلا، لكن بفضل فريق لا يصدق من المحترفين المخضرمين والمتحمسين، ستتألق كرة القدم الإفريقية بشكل لم يسبق له مثيل".

وتنطلق البطولة بلقاء الكاميرون وبوركينا فاسو مساء الأحد.

البطولة كانت معرضة للتأجيل أو الإلغاء خلال الأسابيع الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا من جهة ورفض الأندية الأوروبية التخلي عن لاعبيها للبطولة التي تقام في منتصف الموسم.

صامويل إيتو كأس الأمم الإفريقية
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