الخطيب يتحدث للمرة الأولى عن تضارب موعد كأس العالم للأندية وأمم إفريقيا.. وتجديد موسيماني

الأحد، 09 يناير 2022 - 12:11

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - الأهلي

تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للمرة الأولى عن أزمة تعارض مواعيد مباريات كأس العالم للأندية، مع مباريات كأس أمم إفريقيا.

وقال الخطيب عبر قناة أبو ظبي الرياضية بعد تسلم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي كأفضل مؤسسة رياضية عربية في 2021: "الطبيعي أن هدفنا نلعب على البطولة (مونديال الأندية). لدينا مشكلة بدون شك، لابد من الاعتراف بها، وهي تداخل مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم مع لقاءات الأهلي".

واستدرك الخطيب: "لكن مصر أولا، المشكلة ليست في تضارب المواعيد، لكن الرؤية الفنية للمدرب في التعامل مع لاعبيه على مدار شهر وأسبوع لن يتواجدوا فيها معه".

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وأكمل "الفترة قبل البطولة بيومين أو ثلاثة فترة ليست كافية للتفكير فنيا وتكتيكيا، إنه أمر صعب. اللاعبون في معسكر بالكاميرون، أعتقد أنهم يحملهم أعباء نفسية وعصبية، لأنهم بالطبع يفكرون في الفوز باللقب".

وشدد "لإخراجهم من هذه الحالة والدخول في أجواء بطولة أخرى وكيفية تهيئتهم مجددا، أمر صعب".

وأوضح "لكن أثق كثيرا في لاعبينا والجهاز الفني والإداري".

وأتم الخطيب "هناك حديث مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التجديد".

منتخب مصر سيشارك في كأس إفريقيا بداية من اليوم في الكاميرون، وإذا بلغ الدور نصف النهائي فإنه سيخوض آخر مبارياته في 6 فبراير، وهو اليوم الذي ربما يلعب فيه الأهلي مباراته الأولى في الدور الثاني لمونديال الأندية ضد مونتيري المكسيكي.

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