باسم مرسي: استحق الانضمام لـ منتخب مصر.. وما حدث مع كوبر كان سوء تفاهم

يرى باسم مرسي لاعب سيراميكا كليوباترا أنه يستحق الانضمام إلى منتخب مصر بناء على المستوى الذي يقدمه في الموسم الجاري.

باسم مرسي النادي : سيراميكا كليوباترا

واسترجع لاعب الزمالك والإنتاج الحربي السابق أزمته مع هيكتور كوبر مدرب مصر الأسبق حين استبعده من المشاركة في كأس إفريقيا 2017.

وقال مرسي في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "هيكتور كوبر كان يحبني وأنا أحبه جدا على المستوى الشخصي ولكن ما حدث أثناء تدريبه لمنتخب مصر كان سوء تفاهم".

وتابع "ما حدث هو أنني شعرت بالألم في منطقة الظهر وخرج معي أحد الإداريين من أجل الذهاب إلى المستشفى وذهبنا إلى الفندق سويا، ولكنه اعتقد بأنني رحلت بسبب غضبي لأنني استُبدلت بين شوطي المباراة (ضد غانا في تصفيات كأس العالم)".

واستمر "الأمن كان يحيط بالملعب، ولذلك أخبرني أحد الإداريين بأنه من الأفضل أن نذهب إلى فندق وننتظر نهاية المباراة لنذهب إلى المستشفى، وعقب المباراة أعطاني الطبيب حقنة مسكنة وذهبت لتحية كوبر والجهاز الفني بشكل طبيعي، ثم فوجئت فيما بعد باستبعادي من المنتخب".

وشدد "لم أتحدث مع كوبر حول الواقعة خلال مقابلتي به في الأيام الماضية، لأنني لا أود الحديث في الماضي يجب أن أركز على المستقبل".

وأردف "من حقي الانضمام لمنتخب مصر بناء على ما قدمته في المواسم الماضية وما قدمته مع منتخب مصر خلال مشاركاتي معه، وأصبحت متوقعا عدم انضمامي، لأنني ألعب بشكل جيد ولا أحد يتحدث معي".

وأكمل "أنا موجود وهذا منتخب بلدي وكل ما أطلبه هو أن يتم ضمي ليرى المدرب إذا كنت أفضل من الباقي أم لا، وبالنسبة لي أنا استحق الانضمام".

وشارك مرسي في 8 مباريات منذ انضمامه لسيراميكا كليوباترا في بداية الموسم، وتمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد.