عبد الحفيظ: بنشرقي لـ الأهلي؟ ممكن الأحد، 09 يناير 2022 - 11:43 كتب : FilGoal هدف بنشرقي الرابع مع الزمالك أمام المحلة أشرف بنشرقي الزمالك الأهلي نرشح لكم برونو فرنانديز يكذب تقريرا برتغاليا قال إنه قد ينتقل لـ برشلونة توانزيبي إلى نابولي على سبيل الإعارة جميع صفقات الميركاتو الشتوي في الدوري المصري 2021-2022 سيدربه برادلي.. إنسيني إلى تورونتو أخر الأخبار نهاية الأزمة.. اللجنة الأولمبية تعتمد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس الأهلي 5 دقيقة | مصر أكثر أندية يمثلها لاعبون في كأس إفريقيا.. الأهلي والزمالك وفريق عربي على القمة 10 دقيقة | تقرير في الجول إيتو: الكرة الإفريقية ستتألق بشكل لم يسبق له مثيل 15 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 الخطيب يتحدث للمرة الأولى عن تضارب موعد كأس العالم للأندية وأمم إفريقيا.. وتجديد موسيماني 15 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 باسم مرسي: استحق الانضمام لـ منتخب مصر.. وما حدث مع كوبر كان سوء تفاهم 43 دقيقة | منتخب مصر عبد الحفيظ: بنشرقي لـ الأهلي؟ ممكن 44 دقيقة | ميركاتو تعرف على كل القنوات الناقلة لبطولة أمم إفريقيا حول العالم 45 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 برونو فرنانديز يكذب تقريرا برتغاليا قال إنه قد ينتقل لـ برشلونة 56 دقيقة | ميركاتو التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الخطيب يتحدث للمرة الأولى عن تضارب موعد كأس العالم للأندية وأمم إفريقيا.. وتجديد موسيماني أكثر أندية يمثلها لاعبون في كأس إفريقيا.. الأهلي والزمالك وفريق عربي على القمة نهاية الأزمة.. اللجنة الأولمبية تعتمد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس الأهلي إيتو: الكرة الإفريقية ستتألق بشكل لم يسبق له مثيل عبد الحفيظ: بنشرقي لـ الأهلي؟ ممكن الأكثر مشاهدة 1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي أمس اليوم غدا الدوري الإسباني 1 غرناطة 1 برشلونة انتهت الدوري الإسباني 4 ريال مدريد 1 فالنسيا انتهت الدوري الإسباني 1 ريال سوسيداد 0 سيلتا فيجو انتهت الدوري الإسباني 2 ليفانتي 0 مايوركا انتهت الدوري الفرنسي 1 لانس 0 ستاد رين انتهت كأس الأمم الإفريقية - الكاميرون - بوركينا فاسو لم تبدأ 18:00 كأس الأمم الإفريقية - إثيوبيا - كاب فيردي لم تبدأ 21:00 الدوري الإسباني - فياريال - أتليتكو مدريد لم تبدأ 22:00 الدوري الفرنسي - أولمبيك ليون - باريس سان جيرمان لم تبدأ 21:45 الدوري الإيطالي - روما - يوفنتوس لم تبدأ 19:30 كأس الأمم الإفريقية - السنغال - زيمبابوي لم تبدأ 15:00 كأس الأمم الإفريقية - المغرب - غانا لم تبدأ 18:00 كأس الأمم الإفريقية - غينيا - مالاوي لم تبدأ 18:00 كأس الأمم الإفريقية - جزر القمر - الجابون لم تبدأ 21:00 الدوري الإسباني - إسبانيول - إلتشي لم تبدأ 22:00