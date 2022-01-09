تعرف على كل القنوات الناقلة لبطولة أمم إفريقيا حول العالم

الأحد، 09 يناير 2022 - 11:41

كتب : FilGoal

كأس الأمم الإفريقية 2021 - الصور من موقع كاف الرسمي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة الشبكات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2021 حول العالم.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وأوضح كاف في بيان أن البطولة ستبث عبر شبكات النقل التليفزيوني في 157 دولة.

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ستبث شبكة beIN Sport البطولة عبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك على قنواتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة، والشرق الأدنى مثل كمبوديا ولاوس.

فيما تنقل Canal + وSuperSport وStarTimes البطولة في إفريقيا السمراء.

وتبث ESPN بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في أراضي أمريكا اللاتينية، أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك الأرجنتين وأوروجواي وفنزويلا وجزر فيرجن البريطانية ونيكاراجوا وجيانا وبوليفيا.

بينما في البرازيل، ستعرض Bandeirantes البطولة.

في المملكة المتحدة، ستبث BBC وSky sports البطولة للجمهور الذي سيكون حريصا على رؤية النجوم من الدوري الإنجليزي الممتاز في الكاميرون.

في أوروبا، سيتم تغطية فرنسا من قبل beIN Sports وإيطاليا بواسطة Discovery وألمانيا بواسطة SportDigital.

سيتمكن مشاهدو بلدان الشمال الأوروبي من المشاهدة على قنوات NENT الرياضية ، بينما ستنضم أوروبا الشرقية إلى SportKlub.

وذكر بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن "القنوات العامة من البلدان المشاركة تستعد لبث مباريات بلادهم مباشرة من الكاميرون".

أما بالنسبة للمناطق التي لا يغطيها شركاء البث التابع لكاف، سيقوم الاتحاد الإفريقي ببث جميع المباريات مباشرة مع اختيار تعليق باللغة الفرنسية أو الإنجليزية على قناتها على YouTube وCAF TV و cafonline.com.

وتنطلق البطولة بلقاء الكاميرون وبوركينا فاسو مساء الأحد.

كأس الأمم الإفريقية كأس أمم إفريقيا
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