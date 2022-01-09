برونو فرنانديز يكذب تقريرا برتغاليا قال إنه قد ينتقل لـ برشلونة

كذب برونو فرنانديز لاعب البرتغال ومانشستر يونايتد تقريرا قال إن ممثليه عرضوا انتقاله لبرشلونة في يناير الجاري.

وردا على تقرير قناة سبورت البرتغالية، قال برونو عبر إنستجرام:"اعتقدت أن العام الجديد بدأ للتو، لكن يبدو أننا في 1 إبريل (يقصد أن التقرير كذبة إبريل)".

ثم استدرك "أو أن هذا التقرير بمثابة صحافة سيئة".

ويخوض برونو (27 عاما) موسمه الثالث مع يونايتد الذي مثله في 104 مباريات وسجل 45 هدفا وأرسل 34 تمريرة حاسمة.

ولم يتوج برونو بعد بأي لقب مع فريق الشياطين الحمر.

ويستضيف يونايتد فريق أستون فيلا يوم الإثنين في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.