محمد فوزي: ظُلمت في الأهلي

يرى محمد فوزي حارس الإسماعيلي أنه لم يحصل على فرصة كافية في الأهلي قبل الرحيل عن النادي في 2013.

وقال فوزي عبر قناة أون تايم سبورتس:"توقعت استمراري في الأهلي، لم أكن أحصل على فرصة كاملة في مران الفريق الأول. كنت أتدرب معهم فقط في حال غياب أحد الحراس".

وأضاف "حزنت لرحيلي عن النادي بعد 7 سنوات قدمت خلالها الكثير في قطاع الناشئين، بعد الرحيل أردت أن أثبت لهم أنهم استعجلوا في حكمهم عليّ".

وأتم "ظُلمت لأني كنت أشارك باستمرار وكل المدربين في قطاع الناشئين كانوا يشيدون بي، لكن مركز حراسة المرمى في الفريق الأول كان مزدحما".

ولعب فوزي (28 عام) موسمين في طلائع الجيش قبل أن ينضم لغزل المحلة في 2015.

وبعد موسمين انتقل للإسماعيلي.

وانضم فوزي لقائمة مصر الأولية المشاركة في كأس إفريقيا 2021 لكنه خرج من اللائحة النهائية للفريق.