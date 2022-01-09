الخطيب: جائزة آل مكتوم حافز لمزيد من الإنجازات في المستقبل

أعرب محمود الخطيب رئيس الأهلي وأيقونته السابق عن سعادته بحصول النادي على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي كأفضل مؤسسة رياضية عربية في 2021.

وقال الخطيب على هامش تسلمه للجائزة في الإمارات:"أتسلم هذه الجائزة المرموقة ومعي نخبة من مختلف دول العالم، وستكون الجائزة بلا شك حافزا لهم لتحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل. سعدت أن أكون متحدثا عن المكرمين جميعا".

وأضاف "الجوائز والبطولات والميداليات تعطي الرياضيين الدافع للمزيد من التألق والإنجاز، وتحمل الجائزة اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهذا يزيد من قيمة الجائزة، ويجعلها أجمل وأروع، لأن قيمة الجائزة ومكانتها تأتي من اسم صاحبها".

واستمر "أشكركم على الجائزة التي تهدف إلى تطوير الرياضة في الإمارات والوطن العربي والعالم. شكرا على هذا التقدير والتكريم، وأتمنى أن تواصل الرياضة طريقها نحو المزيد من التألق والإبداع في كل مكان".

وحضر الحفل العديد من الشخصيات الرياضية العربية والدولية والأبطال والمبدعين العرب الذين حققوا إنجازات في الدورتين الأولمبية والبارالمبية في طوكيو، بالإضافة إلى أصحاب الإنجازات الوطنية والعربية في المجالات المختلفة.

وجاء فوز الأهلي بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية عن المجموعة الاقتصادية للنادي (التمويل الذاتي).