منافس مصر.. اتحاد السودان سيمنح المنتخب 150 ألف دولار إذا اجتاز الدور الأول

الأحد، 09 يناير 2022 - 10:43

كتب : FilGoal

قميص منتخب السودان أمم إفريقيا 2021 (نفس قميص كأس العرب)

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم اليوم الأحد تخصيص جائزة مالية للمنتخب الوطني في حال عبوره للدور ثمن النهائي في كأس إفريقيا 2021.

وكشف الاتحاد أنه سيمنح الفريق 150 ألف دولار إذا استطاع عبور الدور الأول.

ويشارك السودان في كأس إفريقيا للمرة التاسعة وكان توج باللقب في 1970.

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ويستهل السودان مبارياته ضد غينيا بيساو يوم الثلاثاء.

ثم يواجه نيجيريا ومصر في 15 و19 يناير الجاري على الترتيب.

وعبر السودان للدور ربع النهائي في ظهوره الأخير في كأس إفريقيا لكنه خسر ضد زامبيا التي توجت باللقب لاحقا عام 2012.

كأس إفريقيا السودان
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