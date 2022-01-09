كورونا يحرم مالاوي من 6 لاعبين ضد غينيا

الأحد، 09 يناير 2022 - 10:33

كتب : FilGoal

مالاوي

أعلن اتحاد مالاوي لكرة القدم إصابة 6 لاعبين و3 إداريين بفيروس كورونا.

وأوضح عبر حسابه الرسمي أن التسعة أفراد لن يشاركوا في مباراة غينيا يوم الإثنين في دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

واللاعبون هم بيتر شولوبي ولورنس شازيا وستانلي سانودي وشيكوتي شيروا وروبن نجالادي وجابادينيو مهانجو.

أخبار متعلقة
بعد تبين إصابة 5 لاعبين.. كاف يؤكد لـ بوركينا فاسو دقة فحوصات الكشف عن كورونا إكرامي: قررت رحيل نجلي عن الأهلي لهذا السبب.. وتفهمت موقف مروان حمدي مواعيد مباريات اليوم 9 يناير 2022.. بداية العُرس الإفريقي بمواجهتين بنزيمة: فخور بوصولي إلى الهدف رقم 301 مع أفضل فريق في العالم

وتستهل مالاوي مشاركتها الثالثة في كأس إفريقيا بمواجهة غينيا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي السنغال وزيمبابوي.

وتسعى مالاوي للتأهل للدور الثاني لأول مرة في تاريخها بعدما غادرت مبكرا في 1984 و2010.

وستلعب مالاوي يوم الجمعة ضد زيمبابوي.

ثم تختتم دور المجموعات بمواجهة السنغال في 18 يناير الجاري.

مالاوي كأس إفريقيا
نرشح لكم
تشكيل أمم إفريقيا – في غياب بيكلي وقبل المباراة بـ 6 ساعات.. ثلاثي هجومي لـ إثيوبيا ضد كاب فيردي محمد صلاح القائد رقم 19 لـ منتخب مصر في كأس إفريقيا مدرب المغرب يكشف وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوف فريقه الدوري المصري رابع بطولة يمثلها لاعبون في كأس إفريقيا
أخر الأخبار
ضربة جديدة لـ تشافي.. برشلونة يعلن مدة غياب إريك جارسيا 24 دقيقة | الدوري الإسباني
إصابة مدافع ليفربول بفيروس كورونا 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – تصعيد 5 ناشئين.. وتقسيمة بين اللاعبين 31 دقيقة | مصر
كوكا يشارك في هزيمة كونيا سبور وابتعاده عن الصدارة 49 دقيقة | المحترفون
تشكيل أمم إفريقيا – في غياب بيكلي وقبل المباراة بـ 6 ساعات.. ثلاثي هجومي لـ إثيوبيا ضد كاب فيردي 53 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: عروض محلية لثلاثي الفريق.. وطلبنا المبادلة ساعة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يذكر الفريق بالإرشادات الطبية.. ومسحة جديدة لـ طاهر وربيعة وفخري ساعة | مصر
شفاء يورجن كلوب من فيروس كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي