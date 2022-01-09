كورونا يحرم مالاوي من 6 لاعبين ضد غينيا

أعلن اتحاد مالاوي لكرة القدم إصابة 6 لاعبين و3 إداريين بفيروس كورونا.

وأوضح عبر حسابه الرسمي أن التسعة أفراد لن يشاركوا في مباراة غينيا يوم الإثنين في دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

واللاعبون هم بيتر شولوبي ولورنس شازيا وستانلي سانودي وشيكوتي شيروا وروبن نجالادي وجابادينيو مهانجو.

وتستهل مالاوي مشاركتها الثالثة في كأس إفريقيا بمواجهة غينيا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي السنغال وزيمبابوي.

وتسعى مالاوي للتأهل للدور الثاني لأول مرة في تاريخها بعدما غادرت مبكرا في 1984 و2010.

وستلعب مالاوي يوم الجمعة ضد زيمبابوي.

ثم تختتم دور المجموعات بمواجهة السنغال في 18 يناير الجاري.