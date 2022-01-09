بعد تبين إصابة 5 لاعبين.. كاف يؤكد لـ بوركينا فاسو دقة فحوصات الكشف عن كورونا

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا إلى اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم شدد فيه على دقة الفحوصات التي خضع لها الفريق للكشف عن فيروس كورونا.

وشدد كاف أن التحاليل تمت في معمل معتمد، وذلك بعد شكوى بوركينا فاسو من نتيجة المسحات وبرر مسؤولو الفريق ذلك بأن الطاقم الطبي لم يبرز أوراقا رسمية تؤكد تبعيته لكاف.

وأوضحت المسحات إصابة 5 لاعبين و4 إداريين بفيروس كورونا في فريق بوركينا فاسو الذي سيلعب لقاء افتتاح كأس إفريقيا 2021 اليوم الأحد ضد المضيفة الكاميرون.

وسيفتقد الفريق 5 لاعبين هم سعيدو سيمبوري، لاعب الاتحاد السكندري، وأولا عباس تراوري وإدمون فيصل تابسوبا وسومايلا وتارا ودانجو أبو بكر فيصل.

وتنطلق مباراة بوركينا فاسو والكاميرون الساعة 6 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.

ويجري كاف مسحات دورية لجميع الفرق الـ24 المشاركة في كأس إفريقيا بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.