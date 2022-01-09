بعد تبين إصابة 5 لاعبين.. كاف يؤكد لـ بوركينا فاسو دقة فحوصات الكشف عن كورونا

الأحد، 09 يناير 2022 - 10:20

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا إلى اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم شدد فيه على دقة الفحوصات التي خضع لها الفريق للكشف عن فيروس كورونا.

وشدد كاف أن التحاليل تمت في معمل معتمد، وذلك بعد شكوى بوركينا فاسو من نتيجة المسحات وبرر مسؤولو الفريق ذلك بأن الطاقم الطبي لم يبرز أوراقا رسمية تؤكد تبعيته لكاف.

وأوضحت المسحات إصابة 5 لاعبين و4 إداريين بفيروس كورونا في فريق بوركينا فاسو الذي سيلعب لقاء افتتاح كأس إفريقيا 2021 اليوم الأحد ضد المضيفة الكاميرون.

أخبار متعلقة
إكرامي: قررت رحيل نجلي عن الأهلي لهذا السبب.. وتفهمت موقف مروان حمدي مواعيد مباريات اليوم 9 يناير 2022.. بداية العُرس الإفريقي بمواجهتين بنزيمة: فخور بوصولي إلى الهدف رقم 301 مع أفضل فريق في العالم المتحدث لمنتخب نيجيريا: نحن المرشح الأول للتأهل من المجموعة ولا يهمنا من سيرافقنا

وسيفتقد الفريق 5 لاعبين هم سعيدو سيمبوري، لاعب الاتحاد السكندري، وأولا عباس تراوري وإدمون فيصل تابسوبا وسومايلا وتارا ودانجو أبو بكر فيصل.

وتنطلق مباراة بوركينا فاسو والكاميرون الساعة 6 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.

ويجري كاف مسحات دورية لجميع الفرق الـ24 المشاركة في كأس إفريقيا بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

May be an image of text that says 'Secrétaire General Fédération Burkinabè de Football CAF Objet :Lettre de protestation des tests PCR de Douala, le8 janvier 2022 Cher M. Délégation Burkinabè. Secrétaire General, Nous accusons bonne réception de la lettre de protestation envoyé le janvier 2022 dont le Jury Disciplinaire pris note de son contenu. Veuillez noter que le Jury Disciplinaire établi que les résultats des tests PCR ont été effectués par laboratoire médical international, ndépendant agrée. Par conséquent, les résultats des tests font foi et ne peuvent être contestés. CONFEDERATION AFRICAINE DE FOOTBALL Raymond Hack Président du Jury isciplinaire de CAF Activer Windo Accédez aux parame'

بوركينا فاسو كأس إفريقيا
نرشح لكم
تشكيل أمم إفريقيا – في غياب بيكلي وقبل المباراة بـ 6 ساعات.. ثلاثي هجومي لـ إثيوبيا ضد كاب فيردي محمد صلاح القائد رقم 19 لـ منتخب مصر في كأس إفريقيا مدرب المغرب يكشف وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوف فريقه الدوري المصري رابع بطولة يمثلها لاعبون في كأس إفريقيا
أخر الأخبار
ضربة جديدة لـ تشافي.. برشلونة يعلن مدة غياب إريك جارسيا 24 دقيقة | الدوري الإسباني
إصابة مدافع ليفربول بفيروس كورونا 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – تصعيد 5 ناشئين.. وتقسيمة بين اللاعبين 31 دقيقة | مصر
كوكا يشارك في هزيمة كونيا سبور وابتعاده عن الصدارة 49 دقيقة | المحترفون
تشكيل أمم إفريقيا – في غياب بيكلي وقبل المباراة بـ 6 ساعات.. ثلاثي هجومي لـ إثيوبيا ضد كاب فيردي 53 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: عروض محلية لثلاثي الفريق.. وطلبنا المبادلة ساعة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يذكر الفريق بالإرشادات الطبية.. ومسحة جديدة لـ طاهر وربيعة وفخري ساعة | مصر
شفاء يورجن كلوب من فيروس كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي