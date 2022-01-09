بنزيمة: فخور بوصولي إلى الهدف رقم 301 مع أفضل فريق في العالم

الأحد، 09 يناير 2022 - 00:33

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

أعرب كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد عن فخره بعد وصوله للهدف رقم 301 بقميص ريال مدريد.

وفاز ريال مدريد على فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

وسجل بنزيمة هدفين خلال المباراة ليصل إلى وهدفه رقم 301 بقميص ريال مدريد، ليصبح الهداف التاريخي الرابع للفريق خلف ألفريدو دي ستيفانو صاحب الـ 308 هدف.

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وقال بنزيمة في تصريحات للإعلام عقب المباراة: "301؟ فخور لأصل إلى هذا الرقم مع هذا النادي، وما يشعرني بالسعادة هو إنهم بقميص النادي الأفضل في العالم".

وتابع "لقد لعبنا مباراة رائعة عقب الهزيمة أمام خيتافي وبعد فوزنا في مباراة الكأس، لقد كانت مباراة جيدة لنا وللجماهير".

وشدد "الشوط الأول كان متوازنا والمباراة لم تكن سهلة، الخصم أراد تحقيق الفوز ولكن في النهاية لقد انتصرنا ومن المهم الحصول على الثلاث نقاط دائما".

وأضاف "دائما ما اشعر بالراحة بلعبي بجانب فينيسيوس، أعرف إمكانياته وأعرف بأنه يمكن أن يصبح أفضل أيضا، هو يساعدنا كثيرا".

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 49 في صدارة جدول الترتيب، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراتان.

بينما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة الـ 28 في المركز التاسع.

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