المتحدث لمنتخب نيجيريا: نحن المرشح الأول للتأهل من المجموعة ولا يهمنا من سيرافقنا

الأحد، 09 يناير 2022 - 00:26

كتب : FilGoal

منتخب نيجيريا

يرى بابافيمي راجي المتحدث الرسمي لمنتخب نيجيريا أن فريقه هو المرشح الأول للتأهل من مجموعته في بطولة الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وقال بابافيمي عبر قناة المحور: "نحترم جدا منتخب مصر ونعرف قدرات محمد صلاح جيدا ومنتخبنا يضم إمكانيات كبيرة ونعرف كيف نوقف نقاط قوة الفراعنة".

وأضاف "نحن هنا لنلعب ضد منتخب مصر بالكامل وليس ضد محمد صلاح فقط".

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وأتم تصريحاته "الأكيد أن منتخب نيجيريا هو المرشح الأول للتأهل من مجموعته ولا يهمنا من سيتأهل معنا ونحن نحترم الجميع".

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا اليوم الأحد، في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.

ويلعب منتخب مصر ضد نيجيريا مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتضم المجموعة بجانب مصر ونيجيريا كل من السودان وغينيا بيساو.

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