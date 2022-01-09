موسكاتيللي: أتمنى تمثيل منتخب مصر على حساب إيطاليا.. وهذه تفاصيل أزمة جواز السفر

كشف ريكاردو موسكاتيللي لاعب فريق الشباب في نادي جنوى الإيطالي عن حقيقة انضمامه لمنتخب مصر في الفترة المقبلة.

وقال موسكاتيللي عبر قناة صدى البلد: "والدتي مصرية إيطالية وجدي مصري، والدتي ليس لديها جنسية مزدوجة وجدي انتهى جواز سفره وأنا الآن أجد صعوبة في هذا الأمر، يجب أن تحصل والدتي على الجنسية المصرية أولا ثم أحصل عليها أنا".

وأضاف "بالتأكيد أرغب في تمثيل منتخب مصر وسأكون فخورا بارتداء قميص منتخب مصر".

وواصل "لم أزر مصر أبدا وأتمنى أن تتاح لي الفرصة أن أزور مصر قريبا".

وأوضح "حاولنا في الفترة الأخيرة أن نحصل أنا ووالدتي على الجنسية المصرية وأتمنى أن يتم ذلك قريبا".

الاختيار بين مصر وإيطاليا

وشدد "لم يتواصل معي أي مسؤول مصري للانضمام لمنتخب مصر".

ورد على سؤال إذا عرض عليك الاختيار بين منتخبي مصر وإيطاليا قائلا: "في الوقت الحالي سأختار اللعب لمنتخب مصر وذلك لأن أصولي مصرية وأتمنى أن أرتدي قميص منتخب مصر لأسعد جدي الذي يحب منتخب مصر كثيرا".

واستمر في تصريحاته "لم ألعب من قبل لأي فئة عمرية في المنتخبات الإيطالية".

وعن مركزه في الملعب قال: "أحب اللعب في مراكز الهجوم مثلما أشارك في الفترة الماضية مع فريقي وأجيد أيضا اللعب في مركز الظهير الأيمن".

وأتم تصريحاته بالحديث عن محمد صلاح قائلا: "صلاح كان عظيما في الدوري الإيطالي مثلما هو الآن، وهو مصدر إلهام لي".

ريكاردو موسكاتيللي من مواليد 21 مارس 2004 ويلعب مع فريق تحت 17 سنة في نادي جنوى الإيطالي، ويشارك في مركزي الظهير الأيمن ولاعب الوسط الجناح.

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