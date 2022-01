أمم إفريقيا - وزير الصحة الكاميروني يرد على اتهامات بوركينا فاسو

نفى ماناودا مالاشي وزير الصحة الكاميروني مسؤولية بلاده عن أزمة مسحات منتخب بوركينا فاسو الأخيرة، مستندا إلى لجوء الاتحاد الإفريقي "كاف" لمعمل أجنبي للتعامل مع بعثات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وقال مالاشي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وفقا لاتفاقات الحكومة مع الاتحاد الإفريقي، أود أن أطمئن الشعب أن نظامنا لاختبارات فيروس كورونا يبقى ساريا".

وأوضح "على الناحية الأخرى، اختبارات الاتحاد الإفريقي لفرقه وحكامه وبعثاته هي مسؤولية الاتحاد الإفريقي نفسه، والذي يعتمد على معمل أجنبي لهذا الغرض".

According to the Government's agreements with CAF, I would like to reassure the populations that our testing system remains in force. On the other hand, the testing of the CAF teams,officials and delegations is the responsibility of CAF which is using foreign lab for this purpose