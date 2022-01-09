أمم إفريقيا - وزير الصحة الكاميروني يرد على اتهامات بوركينا فاسو

الأحد، 09 يناير 2022 - 00:04

كتب : FilGoal

منتخب بوركينا فاسو

نفى ماناودا مالاشي وزير الصحة الكاميروني مسؤولية بلاده عن أزمة مسحات منتخب بوركينا فاسو الأخيرة، مستندا إلى لجوء الاتحاد الإفريقي "كاف" لمعمل أجنبي للتعامل مع بعثات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وقال مالاشي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وفقا لاتفاقات الحكومة مع الاتحاد الإفريقي، أود أن أطمئن الشعب أن نظامنا لاختبارات فيروس كورونا يبقى ساريا".

وأوضح "على الناحية الأخرى، اختبارات الاتحاد الإفريقي لفرقه وحكامه وبعثاته هي مسؤولية الاتحاد الإفريقي نفسه، والذي يعتمد على معمل أجنبي لهذا الغرض".

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ووجه الاتحاد البوركينابي لكرة القدم شكوى رسمية اليوم إلى "كاف"، معربا عن شكوكه في حدوث تلاعب بنتائج الاختبارات.

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