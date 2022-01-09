في ليلة تاريخية لـ بنزيمة.. ريال مدريد يعود للانتصارات برباعية على فالنسيا

فاز ريال مدريد على فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف ريال مدريد كل من كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور، بينما سجل جونسالو جيديش هدف فالنسيا الوحيد.

وعادل ريال مدريد للانتصارات في الدوري الإسباني بعد تلقيه هزيمة في المباراة الماضية أمام خيتافي.

التشكيل

عاد فينيسوس جونيور للظهور في التشكيل الأساسي لريال مدريد بعد غياب عن آخر مباراتين لإصابته بفيروس كورونا.

بادر ريال مدريد بالهجوم برأسية من إدير ميليتاو في الدقيقة السادسة ولكن سيليسين تألق في التصدي لها.

وعاد سيليسين للتألق مرة أخرى بتصديه لتسديدة ماركو أسينسيو في الدقيقة الـ 30.

وتصدت العارضة لتسديدة لوكا مودريتش الرائعة في الدقيقة الـ 40.

وبعد دقيقة واحدة فقط توغل كاسيميرو داخل منطقة الجزاء ليتم عركلته حاصلا على ركلة جزاء.

ونفذ كريم بنزيمة ركلة الجزاء بنجاح في المرمى مسجلا الهدف الأول لريال مدريد.

هدف بنزيمة كان هو رقم 300 خلال مسيرته مع ريال مدريد.

وفي الشوط الثاني أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد بعد تبادل رائع للكرة مع بنزيمة ليتوغل فينيسوس داخل منطقة الجزاء ويضع الكرة في المرمى بهدوء في الدقيقة الـ 51.

وأضاف جونيور الهدف الثالث في الدقيقة الـ 61 بعد متابعته لتسديدة أسينسيو التي تصدى لها سيليسين.

وقلص فالنسيا الفارق عن طريق جونسالو جيديش في الدقيقة الـ 63، بعد متابعته لركلة الجزاء التي نفذها بنفسه وتصدى لها كورتوا قبل أن ترتد لجيديش الذي وضعها في المرمى برأسه.

وأنهى بنزيمة رباعية ريال مدريد في الدقيقة الـ 87 مستغلا عرضية من فيرلان ميندي داخل منطقة الجزاء ليستلم الكرة ويدور ويسدد داخل المرمى، مسجلا هدفه الثاني في المبارا ة وهدفه رقم 301 بقميص ريال مدريد، ليصبح الهداف التاريخي الرابع للفريق خلف ألفريدو دي ستيفانو صاحب الـ 308 هدف.

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 49 في صدارة جدول الترتيب، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراتان.

بينما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة الـ 28 في المركز التاسع.