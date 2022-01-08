فالنسيا عن ركلة جزاء كاسيميرو: السرقة في مدريد أصبحت أمرا متكررا.. وبيكيه يرد

السبت، 08 يناير 2022 - 23:25

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه

تناول فالنسيا الإسباني ركلة الجزاء التي تحصل عليها ريال مدريد أمامه بطريقة ساخرة، وذلك على هامش مواجهة الأسبوع العشرين للدوري الإسباني.

وتحصل ريال مدريد على ركلة جزاء من مخالفة عمر ألديريتي ضد كاسيميرو، ليسجل منها كريم بنزيمة الهدف الأول في الدقيقة 43.

وقال حساب فالنسيا الرسمي عبر تويتر: "السرقة في مدريد بدأت تصبح أمرا متكررا"، وأشار إلى حساب مسلسل "لا كاسا دي بابل" الإسباني الشهير، الذي يتناول عصابة للسرقة.

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من جانبه التقط جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الخيط ليعلق على هذه التغريدة قائلا: "لا تقُل هذا بصوت مرتفع كي لا تتعرض للعقوبة".

المباراة جارية بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد حتى الآن، بينما تعادل برشلونة مع غرناطة بهدف لمثله.

ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني بيكيه
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