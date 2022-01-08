بوسكيتس: طرد جافي عقد الأمور.. وسيكون لدينا المزيد من الخيارات أمام ريال مدريد

السبت، 08 يناير 2022 - 22:59

كتب : FilGoal

سيرجيو بوسكيتس - برشلونة × غرناطة

أبدى سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة اعتقاده أن طرد زميله جافي تسبب بتعقيد الأمور على فريقه، الذي تعادل مع غرناطة بهدف لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع العشرين للدوري الإسباني.

وقال بوسكيتس في تصريحاته عقب المباراة: "في الشوط الثاني وخصوصا بعد أن سجلنا الهدف كان يجب أن نحتفظ بالكرة أكثر وأن نتحلى بالصبر لخلق الفرص. أخطأنا بالتسرع كثيرا، ثم صارت الأمور أكثر تعقيدا بطرد جافي".

وأضاف "كان من الصعب أن نحتفظ بالكرة في هذه الظروف، وفي لعبة هدف التعادل كنا منقوصين من لاعبين، حيث كان داني ألفيش خارج الملعب يتلقى العلاج".

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وتابع "نحن نكتسب المزيد من الصلابة ونلعب كرة قدم مختلفة. أتمنى أن نسترد المزيد من اللاعبين قبل مواجهة ريال مدريد (في السوبر الإسباني)".

وعن لوك دي يونج وإمكانية تحويل إعارته من إشبيلية إلى انتقال دائم قال بوسكيتس: "لا أعرف ما سيحدث، ولا هو يعرف أيضا. الأمر يعتمد على عدة عوامل، ولكن طالما أنه هنا فهو لاعب مفيد ويتدرب بجدية، وأتمنى أن يواصل مساعدتنا بهذه الطريقة".

وكان لوك دي يونج قد سجل هدف التقدم في الدقيقة 57، قبل أن يتعادل أنطونيو بويرتاس في الدقيقة 89، بعد 9 دقائق من طرد جافي.

برشلونة الدوري الإسباني بوسكيتس جافي غرناطة
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