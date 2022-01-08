محمد صبحي: الإسماعيلي أبلغني بعدم وجود مكان لي.. وقرار مستقبلي

السبت، 08 يناير 2022 - 22:45

كتب : FilGoal

محمد صبحي

كشف محمد صبحي حارس الإسماعيلي عن إبلاغه من قبل النادي بعدم وجود مكان له في الفريق خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه سيدرس العروض المقدمة له قبل الانتقال لناد جديد.

وقال محمد صبحي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي انستاجرام: "تم إبلاغي اليوم بعدم وجود مكان لي مع فريق الاسماعيلي خلال الفترة المقبلة، كنت قيد الانتظار منذ بداية الموسم وحتى آخر لحظة وضعت نفسي كاختيار للكيان الذي أعشقه على أمل قيدي في قائمة الفريق خلال شهر يناير الجاري".

وأضاف "كنت أتمنى الاستمرار مع الفريق في ظل الظروف التي يمر بها ولكنها في النهاية وجهة نظر احترمها. أشكر مجلس الادارة على قرار عودتي للتدريبات رغم أنه حق مشروع لي".

وتابع "لن أقبل أن استمر في أي مكان ليس لي دور فني فيه، هكذا تعلمت داخل الاسماعيلي. تربيت على الطموح والإصرار".

وواصل "سوف أدرس العروض المتاحة لي وحسم وجهتي المقبلة خاصة أنه يحق لي التوقيع لأي ناد في يناير الجاري. مازلت قادرا على العطاء ولدي طموحات كبيرة لن تتوقف، مستمر في عملي بنفس طموحي وإصراري الذي لا حدود له ما دمت قادرا علي العطاء".

وأتم "أتمنى من جميع عشاق النادي الوقوف بجانبه خلال هذه الفترة العصيبة حتى يعود كيانا كبيرا كما عاهدناه. أتمني كل التوفيق لنادينا وبيتي الكيان الكبير النادي الإسماعيلي".

ويتواجد الإسماعيلي في المركز قبل الأخير للدوري المصري برصيد نقطتين من سبع مباريات.

محمد صبحي الإسماعيلي الدوري المصري
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