كرة سلة - الزمالك يحقق الانتصار الثاني تواليا.. وصراع ثلاثي على الصدارة
السبت، 08 يناير 2022 - 22:11
كتب : FilGoal
حقق الزمالك انتصاره الثاني تواليا في الدوري المصري لكرة السلة على حساب الجزيرة.
وانتصر الزمالك على الجزيرة بنتيجة 85-71 ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري السوبر.
وفاز الاتصالات على الاتحاد بنتيجة 80-75 ليحقق الانتصار بذلك ذهابا وإيابا.
وفاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 82-79.
وانتصر مصر للتأمين على سموحة بنتيجة 80-67.
وتنطلق مباريات الجولة التاسعة الثلاثاء المقبل.
وجاء ترتيب الدوري كالتالي:
- الاتحاد 14 نقطة (+53)
- الاتصالات 14 نقطة (+52)
- الأهلي 14 نقطة (+48)
- الجزيرة 13 نقطة (+4)
- سبورتنج 12 نقطة (-31)
- مصر للتأمين 12 نقطة (-41)
- الزمالك 10 نقاط (-27)
- سموحة 9 نقاط (-54)