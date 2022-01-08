كرة سلة - الزمالك يحقق الانتصار الثاني تواليا.. وصراع ثلاثي على الصدارة

السبت، 08 يناير 2022 - 22:11

كتب : FilGoal

الزمالك الجزيرة كرة سلة

حقق الزمالك انتصاره الثاني تواليا في الدوري المصري لكرة السلة على حساب الجزيرة.

وانتصر الزمالك على الجزيرة بنتيجة 85-71 ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري السوبر.

وفاز الاتصالات على الاتحاد بنتيجة 80-75 ليحقق الانتصار بذلك ذهابا وإيابا.

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وفاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 82-79.

وانتصر مصر للتأمين على سموحة بنتيجة 80-67.

وتنطلق مباريات الجولة التاسعة الثلاثاء المقبل.

وجاء ترتيب الدوري كالتالي:

- الاتحاد 14 نقطة (+53)

- الاتصالات 14 نقطة (+52)

- الأهلي 14 نقطة (+48)

- الجزيرة 13 نقطة (+4)

- سبورتنج 12 نقطة (-31)

- مصر للتأمين 12 نقطة (-41)

- الزمالك 10 نقاط (-27)

- سموحة 9 نقاط (-54)

الزمالك الأهلي كرة السلة
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