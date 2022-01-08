على رأسهم العميد.. أكبر مسجلي الأهداف سنا في تاريخ كأس أمم إفريقيا

السبت، 08 يناير 2022 - 22:03

كتب : أحمد أباظة

أبرز صور الجيل الذهبي لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

ساعات قليلة وتنطلق بطولة الأمم الإفريقية لعام 2021 في الكاميرون، ولكن لن يتم خلال هذه النسخة كسر رقم أكبر لاعب سجل هدفا في البطولة.

ولا يزال النجم المصري حسام حسن أسطورة منتخب مصر محتفظا بالرقم القياسي لأكبر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ بطولات أمم إفريقيا.

ويستعرض معكم FilGoal.com قائمة أكبر اللاعبين سنا تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس الأمم.

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ويلعب منتخب مصر ضد نيجيريا مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات.

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا
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