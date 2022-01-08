تعرف على برنامج منتخب مصر لأول أيامه في الكاميرون

السبت، 08 يناير 2022 - 21:54

كتب : أحمد الخولي

قميص منتخب مصر أمم إفريقيا 2021 (نفس قميص كأس العرب)

يخضع منتخب مصر للمسحة الطبية الرسمية من قبل اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية في الكاميرون غدا الأحد.

ووصل منتخب مصر إلى الكاميرون من أجل المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون قبل قليل.

ويجري المنتخب الوطني مسحة المشاركة في البطولة حسب البرنامج الموضوع من قبل اللجنة المنظمة غدا الأحد، كما يقام صباح غد اجتماع الوصول للمنتخب الوطني.

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على أن يخوض منتخب مصر مرانه الأول في الكاميرون في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، استعدادا لمواجهة نيجيريا.

ومن المقرر أن يكون التدريب مفتوحا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة.

وكان المنتخب أدى مرانا تنشيطيا عقب وصوله إلى فندق الإقامة في حمام السباحة.

ويلعب منتخب مصر ضد نيجيريا مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات.

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا
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