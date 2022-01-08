فيروس كورونا يتوغل.. غينيا تعلن 4 حالات جديدة في صفوفها

أعلن منتخب غينيا عن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات إلى 6 في صفوفه.

جاء ذلك في بيان رسمي من الاتحاد الغيني لكرة القدم، كشف خلاله عن إصابة الرباعي إبراهيما سوري كونتي ومورجان جيلافوجي وفودي كامارا وموري كوناتي بفيروس "كوفيد-19".

وينضم هذا الرباعي إلى سيدوبا سوما وميكايل ديرستام الذان بقيا في كيجالي عاصمة رواندا حيث كان منتخب غينيا يقيم معسكره، ولم يسافرا مع البعثة إلى الكاميرون.

على الناحية الأخرى خرج مورلاي سيلا بمسحة سلبية، حيث سيغادر رواندا ويتجه إلى الكاميرون غدا -الأحد- 9 يناير.

بذلك يغيب كل السالف ذكرهم عن مباراة الفريق الأولى ضد مالاوي في العاشر من يناير الجاري، حيث يملك منتخب غينيا 20 لاعبا فقط لخوض المباراة.

يذكر أن منتخب غينيا يتواجد في المجموعة الثانية مع السنغال ومالاوي وزيمبابوي.