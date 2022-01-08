انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (4)-(1) فالنسيا.. ريال مدريد يعود للانتصارات

السبت، 08 يناير 2022 - 21:44

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف دافيد ألابا - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق87. جوووووول قاتل لريال مدريد عن طريق بنزيمة

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ق63. جوووول تقليص الفارق لفالنسيا عن طريق جونسالو جيديش

ق62. كورتوا يتألق بتصديه لتسديدة دانييل فاس

ق61. جووول ثالث لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور بعد متابعة لتسديدة أسينسيو

ق51. جوووول ثاني لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور

نهاية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 جووووول أول لريال مدريد عن طريق بنزيمة ليصل إلى هدفه رقم 300 مع الفريق

ق41. ركلة جزاااء لريال مدريد بعد تدخل على كاسميرو

ق40. العارضة تتصدى لتسديدة مودريتش

ق35. تسديدة قريبة من كريم بنزيمة

ق. 30 تسيديدة من أسينسيو وسيليسين يتألق

ق19. رأسية من فينيسيوس جونيور بجانب المرمى

ق6. تصدي رائع من سيليسين لرأسية ميليتاو

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني
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