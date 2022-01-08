أمم إفريقيا - مؤتمر كاب فيردي: جئنا إلى الكاميرون للاستمتاع

السبت، 08 يناير 2022 - 21:43

كتب : FilGoal

كاب فيردي

شدد همبيرتو بيتينكورت المدرب المساعد لمنتخب كاب فيردي على أن فريقه جاء إلى الكاميرون من أجل تقديم أفضل ما لديه مشيرا إلى أن التفكير سيكون في المواجهة الأولى فقط.

وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون.

وقال همبيرتو بيتينكورت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: " سنبذل قصارى جهدنا لنظهر بمظهر جيد ونفوز بهذه المباراة".

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وأضاف "صحيح أننا في نفس المجموعة مع المضيفة الكاميرون أحد أكبر الفرق في القارة لكننا نركز على خصمنا التالي قبل التفكير في المباريات الأخرى".

وأوقعت القرعة منتخب كاب فيردي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا.

ومن جانبه قال ستوبيرا مدافع كاب فيردي: " نحن هنا في الكاميرون لنلعب كرة قدم جيدة ونستمتع ونبذل قصارى جهدنا للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في المنافسة".

وأضاف "نحن نحترم جميع خصومنا بنفس الطريقة. نأخذ مبارياتنا واحدة تلو الأخرى لتحقيق أهدافنا".

ويبدأ منتخب كاب فيردي البطولة بمواجهة إثيوبيا غدا الأحد.

كاب فيردي أمم إفريقيا
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