يوم مخيب جديد.. غرناطة يصعق برشلونة بتعادل قاتل

تعادل غرناطة مع ضيفه برشلونة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب "نويفو لوس كارمينيس" ضمن منافسات الأسبوع العشرين للدوري الإسباني.

سجل لوك دي يونج هدف برشلونة في الدقيقة 57، بينما تعادل أنطونيو بويرتاس في الدقيقة 89.

النتيجة تركت برشلونة في المركز السادس مؤقتا بـ32 نقطة، بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، بينما رفع غرناطة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

هدف ملغي

البداية أتت في الدقيقة 8 بعرضية من جافي قابلها لوك دي يونج بالرأس في الشباك، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل على جافي قبل صناعة الهدف.

وفي الدقيقة 17 أرسل فيران جوتجلا عرضية حاول دي يونج تسديدها بالكعب في الهواء، ولكن مرت بجوار القائم.

وكاد المهاجم الهولندي أن يتحصل على ركلة جزاء بعد سقوطه في الدقيقة 21، ولكن الحكم رفض احتسابها.

إصابة وهدف

في الدقيقة 26 حاول داروين ماشيس بتسديدة تصدى لها مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة، بينما سدد عثمان ديمبيلي جناح الفريق الكتالوني كرة مرت فوق العارضة في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وعقب بداية الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 53 أصيب إريك جارسيا مدافع برشلونة، ليحل كليمون لونجليه بدلا منه.

وأخيرا في الدقيقة 57 سجل لوك دي يونج هدف التقدم برأسية، بعد عرضية من داني ألفيش.

بطاقة حمراء وتعادل قاتل

ترك دي يونج وجوتجلا موقعيهما لصالح ممفيس ديباي وعبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 80 تلقى جافي الإنذار الثاني، ليغادر المباراة بالبطاقة الحمراء ويعاني برشلونة من النقص العددي.

أخيرا في الدقيقة 89 أتى هدف تعادل غرناطة بتوقيع أنطونيو بويرتاس الذي سدد وسط ارتباك دفاعي للبلوجرانا.

النتيجة تركت برشلونة في المركز السادس مؤقتا بـ32 نقطة، بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، بينما رفع غرناطة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويلعب برشلونة مباراته القادمة ضد ألافيس في الثالث والعشرين من يناير الجاري.